Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные певца SHAMAN

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что ему нравится, как поёт SHAMAN.

«Я слышу в его языке хорошую русскую речь. Он правильно говорит по-русски. У него прекрасные голосовые данные. Он прекрасно поёт. Я мало знаком с его творчеством, он недавно появился. Этот человек, мне кажется, искренне, откровенно и правильно всё делает, потому что он живёт в музыке. Моё ощущение такое», — рассказал артист в интервью ТАСС.

Ранее вышел новый клип SHAMAN, в котором снялся школьник, спасший двух девочек от диверсантов.

В феврале сообщалось, что арт-кластер «Таврида» подготовил спецпроект «Настоящие в Политехническом», посвящённый поэзии.

В частности, в качестве чтецов выступили певец SHAMAN, предприниматель Олег Сирота и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.