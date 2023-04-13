Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные певца SHAMAN

Короткая ссылка
Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что ему нравится, как поёт SHAMAN.
Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные певца SHAMAN
  • РИА Новости

«Я слышу в его языке хорошую русскую речь. Он правильно говорит по-русски. У него прекрасные голосовые данные. Он прекрасно поёт. Я мало знаком с его творчеством, он недавно появился. Этот человек, мне кажется, искренне, откровенно и правильно всё делает, потому что он живёт в музыке. Моё ощущение такое», — рассказал артист в интервью ТАСС.

Ранее вышел новый клип SHAMAN, в котором снялся школьник, спасший двух девочек от диверсантов.  

В феврале сообщалось, что арт-кластер «Таврида» подготовил спецпроект «Настоящие в Политехническом», посвящённый поэзии.

В частности, в качестве чтецов выступили певец SHAMAN, предприниматель Олег Сирота и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить