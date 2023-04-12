В Выборге спасли истощённого тюленёнка

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Жители Выборга обратились в «Фонд друзей балтийской нерпы» из-за истощённого тюленёнка, который не мог выбраться на берег из-за толпы людей.
В Выборге спасли истощённого тюленёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Водоканала Петербурга.

Специалистам пришлось дожидаться вечера, чтобы поймать и осмотреть животное. Его отвезли в центр помощи редким видам морских млекопитающих.

«У неё нет ни травм, ни ран, ни повреждений, она просто сильно истощена», — заявила основатель фонда Елена Андриевская в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, детёныш проведёт в центре около полутора месяцев, пока не окрепнет.

«Как только она наберёт положенный вес, около 40 кг, будет независимая и дикая, мы её сразу выпустим в залив», — добавила Андриевская.

Ранее сообщалось, что жителей Петербурга призвали к осторожности из-за вероятности встречи с нерпами.

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