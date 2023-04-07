Жителей Петербурга призвали к осторожности из-за вероятности встречи с нерпами

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Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области призвали проявлять осторожность, поскольку могут участиться встречи с балтийскими нерпами.
Жителей Петербурга призвали к осторожности из-за вероятности встречи с нерпами
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Лёд, на котором могут располагаться ластоногие, приблизился к западному побережью Ладожского озера. Есть риск, что детёныши кольчатой нерпы потеряются.

В Фонде друзей балтийской нерпы отметили, что ластоногим нельзя оказывать помощь самостоятельно — нужно обратиться к специалистам.

Также стало известно, что в Государственном зоопарке Удмуртии родились камерунские козы, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения. Животные уже вышли на прогулку.

«Ещё не окрепшими копытцами стараются покорить все вершины вольера. Резвятся на солнышке, играют, а также знакомятся с другими обитателями домашнего двора», — отметили в зоопарке.

Ранее в Ленинградском зоопарке заявили о рождении трёх детёнышей капибары.

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