Жителей Петербурга призвали к осторожности из-за вероятности встречи с нерпами
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Лёд, на котором могут располагаться ластоногие, приблизился к западному побережью Ладожского озера. Есть риск, что детёныши кольчатой нерпы потеряются.
В Фонде друзей балтийской нерпы отметили, что ластоногим нельзя оказывать помощь самостоятельно — нужно обратиться к специалистам.
Также стало известно, что в Государственном зоопарке Удмуртии родились камерунские козы, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения. Животные уже вышли на прогулку.
«Ещё не окрепшими копытцами стараются покорить все вершины вольера. Резвятся на солнышке, играют, а также знакомятся с другими обитателями домашнего двора», — отметили в зоопарке.
Ранее в Ленинградском зоопарке заявили о рождении трёх детёнышей капибары.