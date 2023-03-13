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В Ленинградском зоопарке родились три детёныша капибары

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В Ленинградском зоопарке заявили о рождении трёх детёнышей капибары.
В Ленинградском зоопарке родились три детёныша капибары
  • globallookpress.com
  • © Tara Malhotra/Keystone Press Agency

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«При рождении каждый весил около 1,2 кг, а спустя месяц крепыши уже весом по 3 кг. Работники по уходу за животными отмечают, что детёныши здоровенькие и отличаются прекрасным аппетитом», — отмечается в сообщении.

Детёныши уже пробуют различные фрукты, каши, овощи и сено, но пока их основной рацион — молоко матери.

Ранее ФАН передавало, что музей Арктики и Антарктики совместно с Ленинградским зоопарком открыл выставку, посвящённую белому медведю.

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