В Свердловской области предупредили о заморозках до -16 °С

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В ночь на пятницу, 14 апреля, в Свердловской области ожидаются заморозки до -16 °С.
В Свердловской области предупредили о заморозках до -16 °С
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на главного синоптика УГМС Галину Шепоренко.

Днём воздух прогреется до -2...+3 °С. Также возможен ветер, порывы которого составят до 17 м/с.

Тем временем в Башкирии в ближайшие дни прогнозируется похолодание, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу на севере республики будет без существенных осадков, на юге ожидается дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха составит -2...+3 °С ночью, +1...+6 °С днём.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в столицу придёт арктический циклон, который принесёт ночные заморозки.

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