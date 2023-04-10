Синоптик Шувалов не исключил вероятность похолодания на Пасху в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в столицу придёт арктический циклон, который принесёт ночные заморозки.

«Сейчас он (циклон. — RT) как раз формируется над Баренцевым морем. С четверга нас ждёт понижение температур. Не драматично, но придётся вспомнить, что вообще-то в апреле бывают и ночные заморозки: до -5…0 °С. Днём до +8 °С», — сообщил Шувалов в разговоре с kp.ru.

По его словам, на неделе осадков не ожидается, что, скорее всего, приведёт к скоплению в воздухе пыли и выбросов.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 10 апреля, ожидаются дождь и снег с порывами ветра до 17 м/с.