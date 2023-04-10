Синоптик Шувалов не исключил вероятность похолодания на Пасху в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в столицу придёт арктический циклон, который принесёт ночные заморозки.
Синоптик Шувалов не исключил вероятность похолодания на Пасху в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сейчас он (циклон. — RT) как раз формируется над Баренцевым морем. С четверга нас ждёт понижение температур. Не драматично, но придётся вспомнить, что вообще-то в апреле бывают и ночные заморозки: до -5…0 °С. Днём до +8 °С», — сообщил Шувалов в разговоре с kp.ru.

По его словам, на неделе осадков не ожидается, что, скорее всего, приведёт к скоплению в воздухе пыли и выбросов. 

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 10 апреля, ожидаются дождь и снег с порывами ветра до 17 м/с.

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