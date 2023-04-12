Оператор Фирстов получил премию «Белый квадрат»

Оператор Денис Фирстов удостоен премии «Белый квадрат» за лучшую работу в полнометражном игровом фильме 2022 года — триллере «Казнь».

Об этом сообщает Newinform.

Церемония состоялась в Электротеатре «Станиславский».

«Фильмы все хорошие, но всё равно вручать надо было кому-то одному. Денис Фирстов — «Казнь», — заявил председатель жюри Сергей Мачильский.

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