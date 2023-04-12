Шеф-повар Белькович посоветовал использовать для пасхальных яиц натуральные красители

Шеф-повар Александр Белькович заявил, что для окрашивания пасхальных яиц подойдут такие натуральные красители, как свекла, черника, кожура репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума и морковь.

«Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы ёмкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным и краска быстрее возьмётся», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, цвет яиц можно контролировать — для пастельных оттенков достаточно пятиминутной варки, а для более глубоких оттенков потребуется не менее 30 минут.

После варки рекомендуется вытереть яйца насухо и протереть их растительным маслом.

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