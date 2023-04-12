Диетолог Разарёнова посоветовала не есть сладости перед сном

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Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова посоветовала воздержаться от ряда продуктов перед сном. По её словам, в ночное время ЖКТ должен отдыхать.
Диетолог Разарёнова посоветовала не есть сладости перед сном
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«Поэтому еда перед сном не является правильным пищевым выбором. Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион», — сказала эксперт в беседе с радио Sputnik.

По её словам, если всё-таки хочется перекусить, то стоит избегать высокоуглеводных продуктов.

«Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови», — пояснила Разарёнова.

Как добавила эксперт, допустимы несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи, тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо.

«Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла», — заключила она.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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