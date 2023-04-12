Диетолог Гинзбург посоветовал не пить кофе после обеда

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что во второй половине дня кофе лучше не пить.
Диетолог Гинзбург посоветовал не пить кофе после обеда
  • Gettyimages.ru

«Кофе лучше не пить после двух часов дня. Потому что он содержит кофеин, который возбуждает центральную нервную систему и снижает даже не потребность, а способность человека уснуть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, лучше всего употреблять кофе утром, чтобы зарядиться энергией и настроиться на работу.

Как добавил Гинзбург, если есть заболевания ЖКТ, то натощак кофе пить нежелательно.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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