Диетолог Гинзбург посоветовал не пить кофе после обеда
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«Кофе лучше не пить после двух часов дня. Потому что он содержит кофеин, который возбуждает центральную нервную систему и снижает даже не потребность, а способность человека уснуть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, лучше всего употреблять кофе утром, чтобы зарядиться энергией и настроиться на работу.
Как добавил Гинзбург, если есть заболевания ЖКТ, то натощак кофе пить нежелательно.
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