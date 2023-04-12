Диетолог Гинзбург посоветовал не пить кофе после обеда

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что во второй половине дня кофе лучше не пить.

«Кофе лучше не пить после двух часов дня. Потому что он содержит кофеин, который возбуждает центральную нервную систему и снижает даже не потребность, а способность человека уснуть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, лучше всего употреблять кофе утром, чтобы зарядиться энергией и настроиться на работу.

Как добавил Гинзбург, если есть заболевания ЖКТ, то натощак кофе пить нежелательно.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.