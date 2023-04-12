Сергей Жуков рассказал, как его дочь получила роль в сериале «Плакса»

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Российский музыкант Сергей Жуков рассказал, как его дочь Ника получила главную роль в сериале телеканала СТС «Плакса».
Сергей Жуков рассказал, как его дочь получила роль в сериале «Плакса»
  • РИА Новости

В интервью «Газете.Ru» Жуков заявил, что его дочь с самого детства находится на сцене — она танцует, играет в театре и поёт. По словам артиста, Ника знает, как работать с публикой, не стесняется и всегда готова к долгим репетициям.

Когда проходил кастинг на главную роль в шоу, продюсеры сериала уверенно сказали, что Ника справится. В итоге из более 400 кандидаток выбрали дочь исполнителя группы «Руки вверх!».

Сам Жуков является продюсером «Плаксы». Он уточнил, что, если бы его дочь плохо справлялась с ролью, он бы снял её с проекта.

«Что команда СТС, что наша съёмочная группа, что я лично — никто не рискнёт просто так отдать за красивые глазки роль. Тем более главную», — уточнил артист.

Ранее стало известно о старте съёмок второго сезона «Дома Дракона».

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