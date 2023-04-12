Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дом Дракона»

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Канал HBO объявил о старте съёмок второго сезона «Дома Дракона», приквела культовой «Игры престолов».
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дом Дракона»
  • Gettyimages.ru

О начале съёмочного процесса HBO объявил в Twitter-аккаунте. Канал опубликовал изображение Железного трона, за который воюют Рейнира и её сводный брат Эйгон.

Производство фэнтези возобновилось на студии Leavesden Studios в Великобритании, передаёт The Hollywood Reporter.

По словам шоураннера Райана Кондала, все любимые персонажи скоро будут снова строить заговоры, маршировать со своими армиями и сражаться на драконах.

Точная дата выхода продолжения шоу неизвестна. Предположительно, новые эпизоды можно будет увидеть в 2024 году.

Ранее стали известны подробности о втором сезоне «Дома Дракона».

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