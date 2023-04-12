Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дом Дракона»
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О начале съёмочного процесса HBO объявил в Twitter-аккаунте. Канал опубликовал изображение Железного трона, за который воюют Рейнира и её сводный брат Эйгон.
Производство фэнтези возобновилось на студии Leavesden Studios в Великобритании, передаёт The Hollywood Reporter.
По словам шоураннера Райана Кондала, все любимые персонажи скоро будут снова строить заговоры, маршировать со своими армиями и сражаться на драконах.
Точная дата выхода продолжения шоу неизвестна. Предположительно, новые эпизоды можно будет увидеть в 2024 году.
Ранее стали известны подробности о втором сезоне «Дома Дракона».