Архипова: коллектив БДТ формирует новый порядок творческого взаимодействия
- РИА Новости
По словам директора театра Татьяны Архиповой, этот процесс займёт какое-то время.
Она отметила, что БДТ внёс значительный вклад в отечественную театральную культуру, и коллектив учреждения решительно настроен «продолжать искать смыслы и ставить вечные вопросы», как делали это предшественники.
Как сообщает ТАСС, в соответствии с новым уставом БДТ, утверждённым в среду Минкультуры РФ, управление театром теперь будет осуществляться директором. Действующий контракт худрука БДТ Андрея Могучего прекратился 9 апреля.
Ранее стало известно, что в МХТ имени Чехова не намерены прекращать сотрудничество с актёром Козловским.