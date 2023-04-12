Архипова: коллектив БДТ формирует новый порядок творческого взаимодействия

Коллектив Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова анализирует изменения, которые были внесены в устав театра, и формирует порядок и подходы нового творческого взаимодействия.

По словам директора театра Татьяны Архиповой, этот процесс займёт какое-то время.

Она отметила, что БДТ внёс значительный вклад в отечественную театральную культуру, и коллектив учреждения решительно настроен «продолжать искать смыслы и ставить вечные вопросы», как делали это предшественники.

Как сообщает ТАСС, в соответствии с новым уставом БДТ, утверждённым в среду Минкультуры РФ, управление театром теперь будет осуществляться директором. Действующий контракт худрука БДТ Андрея Могучего прекратился 9 апреля.

Ранее стало известно, что в МХТ имени Чехова не намерены прекращать сотрудничество с актёром Козловским.