Актёр Юрий Стоянов рассказал о популярности юмористической программы «Городок» в TikTok

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Популярный российский актёр и юморист Юрий Стоянов рассказал о росте своей популярности среди молодёжи благодаря социальным сетям, в том числе в известном видеосервисе TikTok. Артист уточнил, что программа «Городок» «ожила» в сети.
Актёр Юрий Стоянов рассказал о популярности юмористической программы «Городок» в TikTok
  • Gettyimages.ru

«У меня, может быть, за счёт «Вампиров» (растёт популярность. — RT). И за счёт абсолютно по-новому ожившего в TikTok и во всех соцсетях «Городка». Потому что, оказывается, он был снят так, что очень легко форматируется в минутный хронометраж. И на любое событие в нём можно найти комментарий, на любой вопрос найти ответ», — цитирует Стоянова «Газета.Ru».

Артист также отметил рост интереса молодой аудитории к актёру Виктору Сухорукову из-за большой популярности картин «Брат» и «Брат 2» в социальных сетях.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Виктором Сухоруковым и их совместной работе в новом фильме.

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