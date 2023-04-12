Актёр Юрий Стоянов рассказал о популярности юмористической программы «Городок» в TikTok
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«У меня, может быть, за счёт «Вампиров» (растёт популярность. — RT). И за счёт абсолютно по-новому ожившего в TikTok и во всех соцсетях «Городка». Потому что, оказывается, он был снят так, что очень легко форматируется в минутный хронометраж. И на любое событие в нём можно найти комментарий, на любой вопрос найти ответ», — цитирует Стоянова «Газета.Ru».
Артист также отметил рост интереса молодой аудитории к актёру Виктору Сухорукову из-за большой популярности картин «Брат» и «Брат 2» в социальных сетях.
Ранее Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Виктором Сухоруковым и их совместной работе в новом фильме.