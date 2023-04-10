Юрий Стоянов рассказал о дружбе и совместной работе с Виктором Сухоруковым в новом фильме

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Актёр Юрий Стоянов рассказал, что со своим другом и коллегой, актёром Виктором Сухоруковым в полнометражном фильме снялся впервые. Их объединила работа в комедии «Пять процентов», которая выйдет в 2023 году.
Юрий Стоянов рассказал о дружбе и совместной работе с Виктором Сухоруковым в новом фильме
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Стоянов рассказал, что познакомился с Сухоруковым 50 лет назад, тогда они были однокурсниками и делили одну комнату в общежитии. При этом за все годы у них не было ни одной совместной постановки, поделился артист в интервью «Газете.Ru».

«У нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты. Разве что в дипломном спектакле мы очень условно, символически контактировали. Когда-то в «Городке» Витя снимался, потом в шоу «100ЯНОВ», но это не кино. Мы в полном метре работаем вместе впервые — причём как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом», — признался Стоянов.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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