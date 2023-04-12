Диетолог Тихомирова назвала яблоки и шампиньоны полезными продуктами для кишечника

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова заявила, что самыми полезными продуктами для кишечника являются печёные яблоки и шампиньоны.

«Пектин сорбирует и выводит из организма все вредные вещества», — сказала она в беседе с газетой «Известия», говоря о пользе печёных яблок.

Что касается шампиньонов, то в них много грибной клетчатки, пояснила эксперт. Они также обладают сорбирующими свойствами.

«Основой шампиньонов является грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме. Вся калорийность шампиньонов представлена только клетчаткой, которая, как известно, не переваривается и не всасывается в желудочно-кишечном тракте», — уточнила Тихомирова.

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