В сети опубликовали трейлер фильма «Мать» с Дженнифер Лопес
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Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы.
В фильме рассказывается история бывшей наёмной убийцы, которая выходит из тени и возвращается к делам, чтобы спасти свою дочь. Для этого ей придётся победить опаснейших людей на планете.
Вместе с Лопес в ленте сыграли Пол Рэйси, Джозеф Файнс, Омари Хардвик, Джесси Гарсиа и другие. Режиссёром фильма выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»).
Мировая премьера картины состоится 12 мая 2023 года.
Ранее студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы».