В сети опубликовали трейлер фильма «Мать» с Дженнифер Лопес

Платформа Netflix выпустила первый трейлер боевика «Мать», главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес.

Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы.

В фильме рассказывается история бывшей наёмной убийцы, которая выходит из тени и возвращается к делам, чтобы спасти свою дочь. Для этого ей придётся победить опаснейших людей на планете.

Вместе с Лопес в ленте сыграли Пол Рэйси, Джозеф Файнс, Омари Хардвик, Джесси Гарсиа и другие. Режиссёром фильма выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»).

Мировая премьера картины состоится 12 мая 2023 года.

Ранее студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы».