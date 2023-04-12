В сети опубликовали трейлер фильма «Мать» с Дженнифер Лопес

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Платформа Netflix выпустила первый трейлер боевика «Мать», главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес.
В сети опубликовали трейлер фильма «Мать» с Дженнифер Лопес
  • Gettyimages.ru

Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы.

В фильме рассказывается история бывшей наёмной убийцы, которая выходит из тени и возвращается к делам, чтобы спасти свою дочь. Для этого ей придётся победить опаснейших людей на планете.

Вместе с Лопес в ленте сыграли Пол Рэйси, Джозеф Файнс, Омари Хардвик, Джесси Гарсиа и другие. Режиссёром фильма выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»).

Мировая премьера картины состоится 12 мая 2023 года.

Ранее студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы».

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