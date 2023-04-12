В парках Москвы проведут 500 просветительских мероприятий до конца мая

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В московских парках проведут около 500 просветительских мероприятий до конца мая. В частности, запланированы экскурсии, лекции, фотовыставки.
В парках Москвы проведут 500 просветительских мероприятий до конца мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

«Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своём городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Так, 15 апреля в парке-усадьбе Воронцово состоится авторский экскурс, участники которого узнают об изменении внешнего облика усадьбы, историю создания её флигелей.

В Саду имени Баумана 24 мая организуют бесплатную экскурсию по парковой зоне.

В некоторых парках запланированы выставки в честь Дня космонавтики, Дня Победы, Дня полярника, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в «Городе идей» предложили жителям Москвы придумать способы улучшить парк Горького.

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