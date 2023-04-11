В «Город идей» предложили жителям Москвы придумать способы улучшить Парк Горького
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала Сергунина.
Горожане смогут принять участие в тематических обсуждениях. Заключительным этапом станет голосование.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.