В «Город идей» предложили жителям Москвы придумать способы улучшить Парк Горького

На платформе «Город идей» началась регистрация участников проекта по случаю 95-летия Парка Горького, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В рамках инициативы у жителей будет возможность поделиться мыслями, связанными в том числе с организацией досуга в парке.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства. «Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала Сергунина. Горожане смогут принять участие в тематических обсуждениях. Заключительным этапом станет голосование. Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.