В «Город идей» предложили жителям Москвы придумать способы улучшить Парк Горького

Короткая ссылка
На платформе «Город идей» началась регистрация участников проекта по случаю 95-летия Парка Горького, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В рамках инициативы у жителей будет возможность поделиться мыслями, связанными в том числе с организацией досуга в парке.
В «Город идей» предложили жителям Москвы придумать способы улучшить Парк Горького
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала Сергунина.

Горожане смогут принять участие в тематических обсуждениях. Заключительным этапом станет голосование.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить