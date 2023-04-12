В Краснодаре отменили концерт артиста Ярослава Евдокимова

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В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова, который был назначен на 25 апреля.
В Краснодаре отменили концерт артиста Ярослава Евдокимова
  • Gettyimages.ru

Выступление Евдокимова должно было пройти в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в 19 часов. Информация о его отмене появилась на сайте концертного зала.

Причина неизвестна. Сообщается, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.

По данным издания «Коммерсантъ», афиша с анонсом концерта Ярослава Евдокимова исчезла также и на сайте Зимнего театра Сочи, где артист должен был выступить 24 апреля.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей. 

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