В Краснодаре отменили концерт артиста Ярослава Евдокимова
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Выступление Евдокимова должно было пройти в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в 19 часов. Информация о его отмене появилась на сайте концертного зала.
Причина неизвестна. Сообщается, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.
По данным издания «Коммерсантъ», афиша с анонсом концерта Ярослава Евдокимова исчезла также и на сайте Зимнего театра Сочи, где артист должен был выступить 24 апреля.
Ранее сообщалось, что организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей.