В Краснодаре отменили концерт артиста Ярослава Евдокимова

В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова, который был назначен на 25 апреля.

Выступление Евдокимова должно было пройти в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в 19 часов. Информация о его отмене появилась на сайте концертного зала.

Причина неизвестна. Сообщается, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.

По данным издания «Коммерсантъ», афиша с анонсом концерта Ярослава Евдокимова исчезла также и на сайте Зимнего театра Сочи, где артист должен был выступить 24 апреля.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей.