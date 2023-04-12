Сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия» обошли «Дом Дракона» по числу пиратских ссылок

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В начале 2023 года российские сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны» опередили шоу HBO «Дом Дракона» по количеству пиратских ссылок в сети.
Сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия» обошли «Дом Дракона» по числу пиратских ссылок
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ContentScan, в первом квартале года аналитики выявили порядка 64 тыс. ссылок на пиратские сайты, где можно было посмотреть и скачать сериал «Тайны следствия», и около 54 тыс. — на сервисы с проектом «Ментовские войны».

В то же время сериал HBO «Дом Дракона» (приквел «Игры престолов») был доступен на 36 тыс. пиратских сайтов.

Кроме того, в десятку по количеству найденных ссылок на пиратов в сети вошли российские шоу «Водоворот» (24 тыс.) и «Ликвидация» (24 тыс.), а также российско-украинский сериал «По законам военного времени» (22 тыс.).

В рейтинг попали только те проекты, у которых есть официальный правообладатель в России.

По мнению аналитиков сервиса, такие данные связаны с выходом новых сезонов российских сериалов, а также с очищением другого нелегального контента.

Ранее стало известно, что звёзды сериала «Актрисы» озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века.

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