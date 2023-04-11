Звёзды сериала «Актрисы» озвучили сборник рассказов писательниц Серебряного века

Исполнительницы главных ролей в сериале Фёдора Бондарчука «Актрисы» приняли участие в озвучивании рассказов русских писательниц второй половины XIX — начала XX века в рамках проекта «Актрисы читают: Век женщин»

Проект «Актрисы читают: Век женщин» — это аудиосборник, представленный книжным сервисом «Букмейт» и приуроченный к выходу сериала. В него вошли шесть рассказов: «Он» Евдокии Нагродской, «Любовь» Анны Мар, «Детство» Елены Гуро, «Ночью» Анастасии Вербицкой, «Старушка» Изабеллы Гриневской, а также «Неделя русалочки» писательницы Лидии Чарской.

Среди актрис, озвучивших сборник, были Елена Николаева, Анна Невская и Полина Пушкарук.

По словам Анны Невской, каждый рассказ, вошедший в проект, по-своему уникален.

«Женщин-авторов того времени не так много, и важно заново открывать их для читателей, показывать женский взгляд на события многолетней давности, на атмосферу Серебряного века. Женщинам необходимо признание», — цитирует слова артистки пресс-служба «Кинопоиска».

Сборник составила филолог и редактор серии «Гендерные исследования» издательства НЛО Мария Нестеренко.

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