В Нижегородской области отметят 200-летие со дня рождения Островского

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В Нижегородской области театры и библиотеки отпразднуют 200-летие со дня рождения писателя Александра Островского.
В Нижегородской области отметят 200-летие со дня рождения Островского
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Например, в Нижегородской областной научной библиотеке открылась выставка «Колумб Замоскворечья».

В Нижегородской областной детской библиотеке начинает работу интерактивная выставка с элементами дополненной реальности «Да есть же разница между добром и злом».

Выставка «Персонажи произведений А.Н. Островского в спектаклях Нижегородского театра драмы. Костюмы» откроется 12 апреля.

Также запланированы лекции, показы спектаклей и другие мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные библиотеки выдали 31 млн книг в 2022 году.

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