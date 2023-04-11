В Нижегородской области отметят 200-летие со дня рождения Островского
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.
Например, в Нижегородской областной научной библиотеке открылась выставка «Колумб Замоскворечья».
В Нижегородской областной детской библиотеке начинает работу интерактивная выставка с элементами дополненной реальности «Да есть же разница между добром и злом».
Выставка «Персонажи произведений А.Н. Островского в спектаклях Нижегородского театра драмы. Костюмы» откроется 12 апреля.
Также запланированы лекции, показы спектаклей и другие мероприятия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные библиотеки выдали 31 млн книг в 2022 году.