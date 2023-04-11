Диетолог Ноев посоветовала не употреблять куличи и яйца вместе за один приём

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Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев заявила, что куличи, яйца и творожная пасха — это довольно калорийные продукты, которые нежелательно употреблять вместе за один приём.
Диетолог Ноев посоветовала не употреблять куличи и яйца вместе за один приём
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  • © Viktor Shmihinskyi / 500px

«Если человек постился, а в Пасху начнёт налегать на тяжёлые продукты, то могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Поэтому не стоит за один раз употреблять и то, и другое. В день можно съедать два яйца, всего в неделю — 5 — 6 штук, а суточная норма кулича — не более 100 г», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, при наличии некоторых заболеваний стоит ещё больше сократить употребление таких продуктов или исключить совсем.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

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