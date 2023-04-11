В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Искусство манга»
- © Яндекс.Афиша
Куратором выставки «Искусство манга» выступит Анна Пушакова, бывший хранитель коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном музее Востока в Москве. По её мнению, манга — это искусство, имеющее глубокие корни в культуре Японии. Именно поэтому в первом зале выставки будут представлены два тома «Манги» Кацусики Хокусая XIX века, сообщает пресс-служба.
Экспонаты раннего периода — это газеты, журналы и приложения к ним, книги, многим из которых около ста лет. Кроме того, на выставке покажут фрагменты и более современных популярных произведений, по многим из которых сняты известные аниме-сериалы и фильмы.
В рамках выставки будет рассмотрено влияние манги на современную российскую поп-культуру, а один из залов включит в себя графические произведения отечественных авторов.
Помимо выставки посетителям будет доступна широкая образовательная программа, включающая в себя лекции, дискуссии, мастер-классы и общение с художниками.
«Искусство манга» откроется в культурном центре «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге 20 апреля.
Ранее в Третьяковской галерее открылась экспозиция работ лётчика-космонавта Алексея Леонова.