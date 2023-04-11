В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Искусство манга»

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Выставка «Искусство манга» пройдёт в культурном центре «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге на площади более 2500 кв. м, где будут представлены порядка 200 экспонатов, включающих в себя в том числе и уникальные образцы — никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, рукописи и черновики, а также первые тиражи самых важных в истории манги произведений. Множество экспонатов выставки, которую готовили три года, привезены из частных коллекций Европы, Китая и Японии.
В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Искусство манга»
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Куратором выставки «Искусство манга» выступит Анна Пушакова, бывший хранитель коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном музее Востока в Москве. По её мнению, манга — это искусство, имеющее глубокие корни в культуре Японии. Именно поэтому в первом зале выставки будут представлены два тома «Манги» Кацусики Хокусая XIX века, сообщает пресс-служба.

Экспонаты раннего периода — это газеты, журналы и приложения к ним, книги, многим из которых около ста лет. Кроме того, на выставке покажут фрагменты и более современных популярных произведений, по многим из которых сняты известные аниме-сериалы и фильмы.

В рамках выставки будет рассмотрено влияние манги на современную российскую поп-культуру, а один из залов включит в себя графические произведения отечественных авторов.

Помимо выставки посетителям будет доступна широкая образовательная программа, включающая в себя лекции, дискуссии, мастер-классы и общение с художниками.

«Искусство манга» откроется в культурном центре «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге 20 апреля.

Ранее в Третьяковской галерее открылась экспозиция работ лётчика-космонавта Алексея Леонова.

 

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