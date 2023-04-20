Отбор артистов для проекта «Музыка в метро» проходит с помощью экспертов Дома музыки

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал RT, что отбор артистов для проекта «Музыка в метро» проходит при участии профессионалов Московского международного Дома музыки.

Так, он уточнил, что с 2022 года столичный транспорт сотрудничает с Московским международным Домом музыки для отбора артистов, заявивших о желании принять участие в проекте «Музыка в метро».

«На этапе подачи заявок эксперты оценивают следующие параметры: качество видеоматериала и музыкальных композиций, исполнительское мастерство, содержание текстов (если они имеются). На этапе прослушивания жюри оценивает технику и качество исполнения, визуальную подачу и общее впечатление», — объяснили со своей стороны в пресс-службе Московского метрополитена.

Впоследствии прошедшие отбор музыканты самостоятельно составляют репертуар для выступлений, в этом вопросе профессионалы из Дома музыки участия уже не принимают.

Ранее певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина, являющаяся одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», назвала подобные конкурсы очень важными.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. За всё это время в метро состоялось 300 тыс. выступлений, а за пять сезонов число участников превысило 5 тыс. человек. На площадках проекта побывали многие известные артисты — Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс, Баста и группа «Самоцветы».