Эколог Пинаев напомнил об опасности вдыхания вулканического пепла

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Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что при вдыхании вулканического пепла возможны аллергические реакции.
Эколог Пинаев напомнил об опасности вдыхания вулканического пепла
  • globallookpress.com
  • © Ust Kamchatsk Information Centre

«Жителям населённых пунктов, где произошёл пеплопад, следует помнить, что при вдыхании пепла и попадании его в лёгкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как считает Пинаев, выбросы пепла и тепла на Камчатке с большой долей вероятности продолжится.

Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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