Эколог Пинаев напомнил об опасности вдыхания вулканического пепла
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«Жителям населённых пунктов, где произошёл пеплопад, следует помнить, что при вдыхании пепла и попадании его в лёгкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как считает Пинаев, выбросы пепла и тепла на Камчатке с большой долей вероятности продолжится.
Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.
Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.