Третья часть фильма «Лёд» выйдет в кино в 2024 году

Российская спортивная драма «Лёд 3» с Александром Петровым в главной роли выйдет в прокат 14 февраля 2024 года.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию Art Pictures, продюсерами картины выступят Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Денис Баглай и Александр Андрющенко.

Больше никаких подробностей о предстоящей ленте нет.

Первая часть франшизы «Лёд» вышла на экраны в 2018 году. Это история о фигуристке Наде, которая проходит через трудности на пути к мечтам и встречает свою любовь. Премьера картины «Лёд 2» состоялась в 2020-м.

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