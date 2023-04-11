Третья часть фильма «Лёд» выйдет в кино в 2024 году

Короткая ссылка
Российская спортивная драма «Лёд 3» с Александром Петровым в главной роли выйдет в прокат 14 февраля 2024 года.
Третья часть фильма «Лёд» выйдет в кино в 2024 году
  • © Телеканал «Россия 1»

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию Art Pictures, продюсерами картины выступят Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Денис Баглай и Александр Андрющенко.

Больше никаких подробностей о предстоящей ленте нет.

Первая часть франшизы «Лёд» вышла на экраны в 2018 году. Это история о фигуристке Наде, которая проходит через трудности на пути к мечтам и встречает свою любовь. Премьера картины «Лёд 2» состоялась в 2020-м.

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино может снять фильм в жанре научной фантастики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить