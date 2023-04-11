Третья часть фильма «Лёд» выйдет в кино в 2024 году
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Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию Art Pictures, продюсерами картины выступят Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Денис Баглай и Александр Андрющенко.
Больше никаких подробностей о предстоящей ленте нет.
Первая часть франшизы «Лёд» вышла на экраны в 2018 году. Это история о фигуристке Наде, которая проходит через трудности на пути к мечтам и встречает свою любовь. Премьера картины «Лёд 2» состоялась в 2020-м.
Ранее стало известно, что Квентин Тарантино может снять фильм в жанре научной фантастики.