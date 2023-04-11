Режиссёр Тарантино может снять фильм в жанре научной фантастики

Несмотря на заявления о том, что «Кинокритик», над которым знаменитый постановщик работает в данный момент, станет последней его режиссёрской работой, Тарантино не исключает вероятности снять в будущем научно-фантастическую ленту.

В интервью испанской газете Pais Квентин Тарантино подтвердил, что намерен прекратить режиссёрскую деятельность после окончания работы над картиной «Кинокритик», сообщают РИА Новости.

При этом, отвечая на вопрос, смогут ли зрители когда-нибудь увидеть его фильм в жанре научной фантастики, который Тарантино любит, постановщик сказал «пусть пройдёт немного времени».

Ранее Тарантино признался, что хранит дома пистолет и катаны со съёмок картины «Убить Билла».