В Санкт-Петербурге представили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры

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Петербургские специалисты представили российскому научному сообществу проект реставрации Триумфальной арки в античном городе Пальмира на территории Сирии. Историческое сооружение подверглось значительным разрушениям со стороны террористических группировок в 2015 году.
В Санкт-Петербурге представили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры
  • Gettyimages.ru
  • © DEA / C. SAPPA

«Мы сегодня представляем результат работы целого года. В марте 2022 года мы заключили меморандум о сотрудничестве с департаментом музеев и древностей Сирии, создали творческий коллектив, в который входят лучшие архитекторы Петербурга, археологи, реставраторы. В течение года мы проводили исследования. Когда мы подписали договор, у нас не было никакой информации — только руины арки и огромное количество фотографий», — цитируют РИА Новости слова руководителя проекта, директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьёвой.

Соловьёва также добавила, что в задачи авторов проекта входило полномасштабное исследование и выполнение всех необходимых мероприятий по посттравматическому реагированию, согласно протоколу ЮНЕСКО, а также выработка подхода к реставрации.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации усадьбы Игеля.

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