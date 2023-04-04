В Петербурге рассказали о ходе реставрации усадьбы Игеля

В Санкт-Петербурге рассказали подробности о реставрации усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, а также дома Вяземского и здания механической мастерской Ветцера. Разрешение на работы выдал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.

К настоящему времени на всех трёх зданиях выполнены работы по ремонту кровли и устройству временной крыши.

«Проектная документация на проведение работ по приспособлению для современного использования и реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров зданий в КГИОП не поступала», — уточнили в ведомстве.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.