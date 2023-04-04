В Петербурге рассказали о ходе реставрации усадьбы Игеля
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.
К настоящему времени на всех трёх зданиях выполнены работы по ремонту кровли и устройству временной крыши.
«Проектная документация на проведение работ по приспособлению для современного использования и реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров зданий в КГИОП не поступала», — уточнили в ведомстве.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.