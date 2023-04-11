Актриса Хилари Суэнк родила близнецов

Американская актриса Хилари Суэнк в 48 лет стала мамой близнецов — мальчика и девочки.

Звезда фильма «Малышка на миллион» поделилась фотографией в Instagram*, на которой она вместе с малышами смотрит на закат.

В подписи к снимку Хилари Суэнк уточнила, что сложно было рожать сразу двоих детей, но это того стоило.

Отец близнецов — предприниматель Филип Шнайдер. Пара вместе с 2018 года.

Ранее сообщалось, что актриса Николь Кидман снимется в двух эротических триллерах.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.