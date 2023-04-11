Актриса Хилари Суэнк родила близнецов
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- © Matt Winkelmeyer
Звезда фильма «Малышка на миллион» поделилась фотографией в Instagram*, на которой она вместе с малышами смотрит на закат.
В подписи к снимку Хилари Суэнк уточнила, что сложно было рожать сразу двоих детей, но это того стоило.
Отец близнецов — предприниматель Филип Шнайдер. Пара вместе с 2018 года.
Ранее сообщалось, что актриса Николь Кидман снимется в двух эротических триллерах.
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