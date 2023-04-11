Диетолог Соломатина назвала молочные продукты способствующими накоплению жира в организме
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«Например, в любом сыре можно найти гистамин и молочный жир. А они способствуют накоплению жира в организме. Более того, такое содержимое повышает уровень холестерина, а это верный путь к атеросклерозу», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».
Кроме того, она напомнила, что относительно вредными могут быть и некоторые виды овощей. Например, у моркови, тыквы и картофеля при термической обработке повышается гликемический индекс.
А в кашах быстрого приготовления, как отметила Соломатина, содержатся пустые углеводы, которые не приносят пользы организму.
«Чтобы сделать такой завтрак более полезным, достаточно добавить несладкие ягоды или фрукты: киви, малину, яблоко, клубнику и чернику», — уточнила эксперт.
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