Диетолог Соломатина назвала молочные продукты способствующими накоплению жира в организме

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что молочные продукты могут способствовать накоплению жира в организме.
Диетолог Соломатина назвала молочные продукты способствующими накоплению жира в организме
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  • © vgajic

«Например, в любом сыре можно найти гистамин и молочный жир. А они способствуют накоплению жира в организме. Более того, такое содержимое повышает уровень холестерина, а это верный путь к атеросклерозу», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, она напомнила, что относительно вредными могут быть и некоторые виды овощей. Например, у моркови, тыквы и картофеля при термической обработке повышается гликемический индекс. 

А в кашах быстрого приготовления, как отметила Соломатина, содержатся пустые углеводы, которые не приносят пользы организму.

«Чтобы сделать такой завтрак более полезным, достаточно добавить несладкие ягоды или фрукты: киви, малину, яблоко, клубнику и чернику», — уточнила эксперт.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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