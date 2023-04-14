Самый активный участник проекта «Уличный артист» в Москве выступил более 800 раз

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Ксения Калинкина
Представители Московского продюсерского центра (в структуре Департамента культуры Москвы) сообщили RT, какие уличные артисты стали самыми активными участниками популярных столичных творческих проектов, а также объяснили, кто и как может получить возможность выступать на улицах города.
Самый активный участник проекта «Уличный артист» в Москве выступил более 800 раз
  • Gettyimages.ru
  • © Mariya Gordeeva / EyeEm

«Самым активным участником за всё время реализации проекта «Уличный артист» стал музыкант Андрей Морев, исполняющий кавер-версии известных песен на акустической гитаре. В рамках проекта он выступил более 800 раз. А в 2022 году рекордсменом по выступлениям в рамках «Уличного артиста в парках» стала скрипачка Александра Лойко, выступившая 62 раза в течение сезона», — заявили в центре.

В организации рассказали, какие правила стоит знать музыканту, танцору или художнику, желающему присоединиться к проекту «Уличный артист». В частности, на одной и той же площадке он имеет право выступать лишь раз в день в течение двух часов. В ходе выступления он может собирать пожертвования от зрителей, однако побуждать их к этому запрещено.

«В рамках проекта «Уличный артист» регулярно осуществляется текущий контроль выступлений артистов на площадках на предмет соблюдения правил проекта. В случае первичного нарушения артисту выносится предупреждение. При повторных нарушениях артисту ограничивают доступ к бронированию площадок проекта на 30 дней или на бессрочный период», — подчеркнули в продюсерском центре.

Конкурсного отбора этот проект не подразумевает, всё, что нужно сделать артисту для участия в инициативе — забронировать площадку на улице Москвы на сайте mos.ru.

В свою очередь, проект «Уличный артист в парках» имеет систему отбора, она двухступенчатая. Сначала артист должен заполнить анкету на сайте «Моспродюсер» и приложить к ней видео со своим выступлением.

Впоследствии из общего числа заявок эксперты формируют список финалистов и организуют живые прослушивания, в ходе которых представители парков отбирают победителей.

Московский продюсерский центр (в структуре Департамента культуры города Москвы) занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства, просвещением в сферах шоу- и арт-бизнеса и социокультурными проектами.

Проект «Уличный артист» функционирует с ноября 2016 года. Тогда он назывался «Уличный музыкант» и выступать в рамках проекта могли только музыканты. В 2018 году проект переименовали, количество площадок увеличили, а возможность выступить на них получили представители всех направлений искусства.

Проект «Уличный артист в парках» стал новым направлением проекта «Уличный артист», благодаря которому музыканты, артисты, актёры, мимы, художники, танцоры и представители других уличных жанров могут делиться своим творчеством на парковых территориях Москвы.

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