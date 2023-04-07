Песни Владимира Высоцкого в новых аранжировках прозвучат в Кремле 22 апреля

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В Кремлёвском дворце покажут музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого», в котором прозвучат песни легендарного поэта и исполнителя Владимира Высоцкого в новых аранжировках с оркестром.
Песни Владимира Высоцкого в новых аранжировках прозвучат в Кремле 22 апреля
  • РИА Новости

«В этом году проходит много концертов и выставок, посвящённых 85-летию отца. Из ближайшего — 22 апреля на сцене Большого зала Кремлёвского дворца пройдёт масштабный музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого»… Зрители услышат любимые песни в абсолютно новых аранжировках», — цитирует сына Владимира Высоцкого, актёра и режиссёра Никиту Высоцкого ТАСС.

В спектакле задействованы народный артист России Александр Домогаров, певица Амария и Никита Высоцкий. Аккомпанировать артистам будет Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением дирижёра, заслуженного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова.

Ранее стал известен список спектаклей, вошедших в программу Театрального фестиваля имени Чехова.

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