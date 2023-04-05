В программу Театрального фестиваля имени Чехова вошли 15 спектаклей

В программу XVI Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова, который пройдёт с 20 мая по 8 октября, отобраны 15 спектаклей из 13 стран.

Об этом РИА Новости сообщил президент фестиваля, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Это 15 спектаклей из 13 стран мира. Спектакли разные, спектакли в высшей степени интересные. Назову только ту продукцию, которую мы делаем вместе с коллегами из Армении: это спектакль «Муму» в Театре на Таганке, который ставит группа постановочная из Еревана», — приводит агентство слова Швыдкого.

По данным источника, мероприятие будет состоять из трёх программ: московской, мировой, а также уличной. Кроме того, в рамках программы будут организованы мастер-классы, встречи с театральными деятелями и молодыми постановщиками.

Как сообщают организаторы, фестиваль будет посвящён памяти его основателя, советского и российского театрального деятеля Валерия Шадрина, руководившего им на протяжении 30 лет.

Ранее стало известно, что студенты творческих профессий могут аккредитоваться на Московский международный кинофестиваль.