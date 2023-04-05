В программу Театрального фестиваля имени Чехова вошли 15 спектаклей
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Об этом РИА Новости сообщил президент фестиваля, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Это 15 спектаклей из 13 стран мира. Спектакли разные, спектакли в высшей степени интересные. Назову только ту продукцию, которую мы делаем вместе с коллегами из Армении: это спектакль «Муму» в Театре на Таганке, который ставит группа постановочная из Еревана», — приводит агентство слова Швыдкого.
По данным источника, мероприятие будет состоять из трёх программ: московской, мировой, а также уличной. Кроме того, в рамках программы будут организованы мастер-классы, встречи с театральными деятелями и молодыми постановщиками.
Как сообщают организаторы, фестиваль будет посвящён памяти его основателя, советского и российского театрального деятеля Валерия Шадрина, руководившего им на протяжении 30 лет.
Ранее стало известно, что студенты творческих профессий могут аккредитоваться на Московский международный кинофестиваль.