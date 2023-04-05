Аккредитацию на ММКФ смогут получить студенты творческих вузов

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Учащиеся творческих университетов смогут аккредитоваться на Московский международный кинофестиваль. С таким заявлением выступил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
Аккредитацию на ММКФ смогут получить студенты творческих вузов
  • РИА Новости
  • © Борис Бабанов

По словам Кудрявцева, аккредитация для студентов будет приравнена к статусу официального гостя фестиваля и даст возможность посещать как фильмы, так и открытые лектории.

Получат студенческую аккредитацию порядка 500 учащихся таких вузов, как ВГИК, ГИТР, ГИТИС, Театрального института имени Бориса Щукина, Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина и пр.

Московский международный кинофестиваль этой весной будет проходить с 20 по 27 апреля. Существует ММКФ с 1935 года, а с 1959-го его начали проводить регулярно.

Ранее стало известно, что Пекинский кинофестиваль откроется фильмом об Олимпийских играх 2022 года.

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