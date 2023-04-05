Пекинский кинофестиваль откроется фильмом об Олимпийских играх 2022 года

Пекинский международный кинофестиваль в этом году откроет документальная картина о зимних Олимпийских играх под названием Beijing 2022 («Пекин-2022») режиссёра Лу Чуана. Мировая премьера фильма состоится именно на фестивале.

Пекинский фестиваль пройдёт с 22 по 29 апреля 2023 года в районе Хуайжоу, центре местной киноиндустрии, и в других местах китайской столицы.

Последние три года мероприятие проводилось онлайн из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Variety, фестиваль будет состоять из девяти секций, включая раздел полнометражных фильмов. Всего в программу войдёт порядка 160 кинолент.

Ранее сообщалось, что американский режиссёр Оливер Стоун снял документальный фильм Nuclear Now об атомной энергетике и о том, как она может стать решением климатических проблем.