Фильм Оливера Стоуна Nuclear Now об атомной энергетике и проблемах климата выйдет 28 апреля
Как пишет Deadline, Стоун создавал фильм вместе с профессором Джошуа Гольдштейном, автором книги «Светлое будущее», посвящённой вопросу ядерной энергетики в условиях изменения климата.
В описании трейлера утверждается, что кинолента призвана развеять опасения, связанные с мирным атомом.
«Та самая вещь, которой мы боимся, может нас спасти», — говорит Стоун в ролике.
Также в трейлере подчёркивается опасность выбросов парниковых газов, тогда как «ядерные отходы — это ничто по сравнению с изменением климата».