Брейк-данс и каверы являются популярными видами творчества у уличных артистов в Москве

Представители Московского продюсерского центра (в структуре Департамента культуры Москвы) рассказали RT, какие направления творчества наиболее распространены среди уличных артистов, а также какие районы города являются самыми востребованными среди выступающих.

Артисты обычно отдают предпочтение следующим направлениям: брейк-данс — если говорить о танцевальном мастерстве, инструментальные композиции и кавер-версии известных песен — в случае разговора о музыке, а также стрит-арт на специальных полотнах — если речь идёт о живописи.

При этом самыми уникальными направлениями можно назвать уличный тату-сеанс (на площадке проекта «Уличный артист») и иммерсивный театр (в рамках проекта «Уличный артист в парках»), отметили в центре.

В число наиболее популярных площадок для выступлений артистов входят те, которые находятся в районах Тверской, Мещанский и Арбат ЦАО Москвы.

«На сегодня самой привлекательной для бронирования артистами является площадка по адресу: улица Арбат, дом 1. В 2022 году на ней было организовано более 1,6 тыс. выступлений, а за всё время реализации проекта — более 7,5 тыс. выступлений», — добавили в продюсерском центре.

Московский продюсерский центр (в структуре Департамента культуры города Москвы) занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства, просвещением в сферах шоу- и арт-бизнеса и социокультурными проектами.

Проект «Уличный артист» функционирует с ноября 2016 года. Тогда он назывался «Уличный музыкант» и выступать в рамках проекта могли только музыканты. В 2018 году проект переименовали, количество площадок увеличили, а возможность выступить на них получили представители всех направлений искусства.

Проект «Уличный артист в парках» стал новым направлением проекта «Уличный артист», благодаря которому музыканты, артисты, актёры, мимы, художники, танцоры и представители других уличных жанров могут делиться своим творчеством на парковых территориях Москвы.