Певица Мара рассказала, что легло в основу её песен о солдатах

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Российская рок-певица, регулярно выступающая в зоне СВО, рассказала, что лежит в основе её песен о солдатах.
Певица Мара рассказала, что легло в основу её песен о солдатах
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Например, композиция артистки «Он» связана с бойцом по имени Сергей. Он присутствовал на её концерте в Ростове-на-Дону и попросил обновить оставленный ранее на жилете автограф.

«Рассказал, что был в очень тяжёлой ситуации и выжил благодаря этому жилету. Для него это оберег, и автограф очень важен», — отметила Мара в беседе с РИА Новости.

Её новая песня «Русские люди» также вдохновлена реальными событиями.

«Она про то, что происходит на протяжении девяти лет — и особенно в последнее время. Записана за последние полгода, когда всё массированно летело на наш Донбасс, на детские площадки, школы, на женщин, детей. Не на тех, кто воюет и понимает, что делает, а на абсолютно мирное население. Как падали «лепестки» сверху, арта, «Грады». Песня о том, что мы — русские люди — не забудем, мы — русские люди — не простим», — говорит артистка.

Она подчеркнула, что своими выступлениями способствует появлению взаимосвязи между бойцами и их родными.

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