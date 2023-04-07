Певица Юта рассказала подробности об общении с участниками СВО

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Певица Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, рассказала подробности об общении с участниками специальной военной операции, в том числе с командиром морпехов с позывным Струна.
Певица Юта рассказала подробности об общении с участниками СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Струна — командир взвода морпехов... Мы познакомились, когда он находился в госпитале в Москве. Он достойно себя вёл на нашей первой встрече и показывал, что он сильный и справится. Я сразу поняла, что он народный герой», — заявила Юта в интервью Борису Корчевникову.

В госпитали артистка познакомилась и с другим командиром с позывным Рокот.

«Вместе со Струной сражался командир отделения морпехов Рокот. Мы познакомились в госпитале. Он подошёл и сказал: «Здорово, я Антоха!» Знаешь, как Рокот мне звонит? Он мне звонит и говорит: «Здорово, братуха!» В этом есть сумасшедший кайф. Понимаешь, что ты свой. Это бесценная вещь», — сообщила Юта.

Певица впервые выступила в Донбассе в 2015 году.

В феврале сообщалось, что участвовавший в освобождении Мариуполя морпех Рокот вернулся на передовую и сообщил новости из зоны боевых действий специально для RT.

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