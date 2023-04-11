В Ростове-на-Дону предупредили об усилении ветра до 21 м/с 11 апреля

В Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погоды. Во вторник, 11 апреля, возможен небольшой дождь и усиление ветра до 21 м/с.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

В среду, 12 апреля, осадки сохранятся, однако ветер стихнет до 18 м/с.

Из-за непогоды возможно возникновение аварийных ситуаций, в том числе обрывы ЛЭП и падение деревьев и рекламных щитов.

Тем временем в Ставропольском крае 12 апреля прогнозируется кратковременный дождь с грозой, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Температура воздуха составит до +21 °С.

В четверг, 13 апреля, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха +10...+15 °С, порывы ветра — до 20 м/с.

Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Крыму на Пасху ожидается до +20 °С.