Синоптики пообещали в Крыму до +20 °С на Пасху

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Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Крыму на Пасху ожидается до +20 °С.
Синоптики пообещали в Крыму до +20 °С на Пасху
  • РИА Новости

В воскресенье, 16 апреля, в Симферополе ожидается до +17 °С, а по всей территории полуострова — от +15 до +20 °С, сообщила она в эфире «Крым 24».

«Ночная температура в столице республики +9 °С, по территории Крыма — +5…+10 °С», — уточнила Любецкая.

В то же время стало известно, что в Магаданской области объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимися сильными ветрами. Об этом информирует ФАН.

Так, по данным Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Пожарно-спасательного центра, во вторник, 11 апреля, ряд населённых пунктов может остаться без электричества в связи с обрывом линий электропередач. Сила северо-восточного ветра в этот день может достигать 17—22 м/с. Ситуация усугубится метелью. Ночью ветер прогнозируется до 15—20 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в столице ожидаются ночные заморозки.

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