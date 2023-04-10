В МХТ сообщили, что Данила Козловский не был заявлен в постановках театра в апреле и мае
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.
В пресс-службе заявили, что Козловского не заявляли в составе спектакля «Поколение Маугли», который состоится 16 апреля и 14 мая.
В афише говорится, что роль Балу будут играть Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.
Уточняется, что репертуар МХТ на июнь и июль пока не подготовлен.
Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского на территории России.
Гусев в своём послании напомнил, что в 2022 году артист открыто осуждал специальную военную операцию.