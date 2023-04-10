В МХТ сообщили, что Данила Козловский не был заявлен в постановках театра в апреле и мае

В Московском художественном театре имени А.П. Чехова сообщили, что актёр Данила Козловский не был заявлен в постановках театра, запланированных на апрель и май.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В пресс-службе заявили, что Козловского не заявляли в составе спектакля «Поколение Маугли», который состоится 16 апреля и 14 мая.

В афише говорится, что роль Балу будут играть Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.

Уточняется, что репертуар МХТ на июнь и июль пока не подготовлен.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского на территории России.

Гусев в своём послании напомнил, что в 2022 году артист открыто осуждал специальную военную операцию.