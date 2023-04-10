Учёный Мельников рассказал об извержении вулкана Безымянный на Камчатке

Старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников рассказал, как группа, в состав которой он входил, застала извержение вулкана Безымянный на Камчатке.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что специалисты установили оборудование в непосредственной близости от вулкана. На следующий день произошёл выброс пепла, который двигался над вулканологами из-за ветра.

Вместе с пеплом падали небольшие лапилли, то есть «лёгкие пористые обломки, которые опять же не могут причинить никакого ущерба человеку, потому что они сразу разрушаются».

«Явление очень уникальное, потому что, когда произошёл взрыв, он произошёл без звука. Мы не слышали звука взрыва. Просто увидели поднимающуюся огромную колонну пепловую над собой. И только потом, когда пепловая колонна начала рассеиваться, когда произошёл основной взрыв, мы услышали достаточно низкочастотный гул», — сообщил Мельников.

По его словам, это было очень интересно.

Как отметил эксперт, было принято решение перевернуть нарты и сделать укрытие. Самая активная фаза извержения продолжалась около 30 минут.

Ранее в Росавиации заявили, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.