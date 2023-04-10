Синоптик Шувалов пообещал солнечную погоду в Петербурге на Пасху

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Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на Пасху — 16 апреля.
Синоптик Шувалов пообещал солнечную погоду в Петербурге на Пасху
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

«До Пасхи включительно у вас солнечная погода. Сегодня, завтра, послезавтра столбики термометра покажут от +12 до +14 °С», — заявил он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, самый холодный день ожидается в пятницу, после чего дела пойдут на поправку.

Днём 16 апреля ожидается до +10 °С.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется морозная погода, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Кошкина.

Во вторник, 11 апреля, ожидается дневная температура -11...-16 °С, местами до -18...-23 °С. В среду ночью мороз усилится до -25...-30 °С, днём температура воздуха составит -12...-17 °С, местами до -22 °С.

Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Крыму на Пасху ожидается до +20 °С.

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