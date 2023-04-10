В сети опубликован трейлер второго сезона антологии «Звёздные войны: видения»

Трейлер второго сезона анимационной антологии «Звёздные войны: видения» был представлен в рамках фестиваля Star Wars Celebration. В подборку войдут девять короткометражных работ различных студий и авторов, среди которых создатели «Легенды о Корре», «Рататуя» и других произведений.

Рекламный ролик нового сезона сериала-сборника «Звёздные войны: видения» опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars. Антология выйдет 4 мая 2023 года и включит в себя девять короткометражных работ от разных студий и авторов. Сюжеты, как и в случае с первым сезоном, будут вне официального канона вселенной.

Премьера «Видений» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+.

Ранее стало известно о продлении сериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон.