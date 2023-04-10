В сети опубликован трейлер второго сезона антологии «Звёздные войны: видения»
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Рекламный ролик нового сезона сериала-сборника «Звёздные войны: видения» опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars. Антология выйдет 4 мая 2023 года и включит в себя девять короткометражных работ от разных студий и авторов. Сюжеты, как и в случае с первым сезоном, будут вне официального канона вселенной.
Премьера «Видений» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+.
Ранее стало известно о продлении сериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон.