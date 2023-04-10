В сети опубликован трейлер второго сезона антологии «Звёздные войны: видения»

Короткая ссылка
Трейлер второго сезона анимационной антологии «Звёздные войны: видения» был представлен в рамках фестиваля Star Wars Celebration. В подборку войдут девять короткометражных работ различных студий и авторов, среди которых создатели «Легенды о Корре», «Рататуя» и других произведений.
В сети опубликован трейлер второго сезона антологии «Звёздные войны: видения»
  • © Geno Studio

Рекламный ролик нового сезона сериала-сборника «Звёздные войны: видения» опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars. Антология выйдет 4 мая 2023 года и включит в себя девять короткометражных работ от разных студий и авторов. Сюжеты, как и в случае с первым сезоном, будут вне официального канона вселенной.

Премьера «Видений» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+.

Ранее стало известно о продлении сериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить