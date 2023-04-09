Сериал «Звёздные войны: Сказания о джедаях» продлён на второй сезон

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Компания Lucasfilm продлила анимационный сериал «Звёздные войны: Сказания о джедаях» на второй сезон.
Сериал «Звёздные войны: Сказания о джедаях» продлён на второй сезон
  • Gettyimages.ru

Об этом стало известно в ходе лондонской конвенции Star Wars Celebration.

Подробности о сюжете нового сезона пока неизвестны.

Сериал «Звёздные войны: Сказания о джедаях» вышел в октябре 2022 года. Главные герои проекта — джедаи Асока Тано и граф Дуку. В первом сезоне рассказывалось о падаване Дуку Квай-Гоне Джинне и присоединении к «тёмной Силе», а также о детстве Асоки Тано.

Ранее сообщалось о выходе сериала «Звёздные войны: Опорный отряд».

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