Сериал «Звёздные войны: опорный отряд» представлен в Лондоне
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Помимо Джуда Лоу, роли в сериале исполнили Кириана Краттер, Роберт Тимоти Смит и Рави Кэбот-Кониерс. В ролике-тизере показали несколько коротких сцен.
Кроме того, в видео продемонстрировали злодея из «Мандалорца» и самого Джуда Лоу в роли джедая, пишет Variety.
Многосерийный проект «Звёздные войны: опорный отряд» был анонсирован в 2022 году. Подробностей о сюжете сериала очень мало, известно, что его события хронологически следуют за падением Империи после «Возвращения джедая» — шестого эпизода в современном каноне и третьего в оригинальной трилогии Лукаса.
В качестве постановщиков проекта задействованы оскароносные Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу») и Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»).
Ранее в сети появился трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам».