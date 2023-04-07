Сериал «Звёздные войны: опорный отряд» представлен в Лондоне

Сериал с актёром Джудом Лоу в главной роли, расширяющий вселенную «Звёздных войн», был презентован на лондонской конвенции Star Wars Celebration. Лоу представил публике своих юных коллег по съёмочной площадке, после чего был показан тизер проекта.

Помимо Джуда Лоу, роли в сериале исполнили Кириана Краттер, Роберт Тимоти Смит и Рави Кэбот-Кониерс. В ролике-тизере показали несколько коротких сцен.

Кроме того, в видео продемонстрировали злодея из «Мандалорца» и самого Джуда Лоу в роли джедая, пишет Variety.

Многосерийный проект «Звёздные войны: опорный отряд» был анонсирован в 2022 году. Подробностей о сюжете сериала очень мало, известно, что его события хронологически следуют за падением Империи после «Возвращения джедая» — шестого эпизода в современном каноне и третьего в оригинальной трилогии Лукаса.

В качестве постановщиков проекта задействованы оскароносные Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу») и Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»).

Ранее в сети появился трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам».